فاجأ الفنان السوداني, الشاب أحمد فتح الله, جمهوره ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي باستعداده لإكمال مراسم زواجه ودخوله القفص الذهبي. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن خطوة الفنان الملقب بــ(البندول), جاءت مفاجئة للجمهور الذي عبر عن دهشته بإكمال الفنان لمراسم زواجه دون إعلانه عن خطوبة. الفنانة إيمان الشريف, كانت أول المطربين المهنئين للبندول, حيث نشرت الفنانة المعروفة صورة للمطرب العريس على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد ظهر الفنان أحمد فتح الله, في الصور التي نشرتها زميلته إيمان الشريف, وهو في جلسة “حناء”, تأهباً لإكمال مراسم الزواج. محمد عثمان _ الخرطوم النيلين

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور.. “البندول” يفاجئ جمهوره ويستعد لإكمال مراسم زواجه بــ(الحناء) والفنانة إيمان الشريف أول المهنئين له: (سر بالي سيرنو سار الدهب الغالي سيرنو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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