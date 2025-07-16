عطل فني يتسبب في انقطاع جزئي للتيار الكهربائي ببورتسودان

شهدت مدينة بورتسودان اليوم انقطاعًا في التيار الكهربائي، وذلك نتيجة لخروج البارجة التركية المغذية للمدينة.

وأفاد مجلس التنسيق الإعلامي لشركة كهرباء السودان أن خروج البارجة قد أدى إلى انقطاع جزئي للتيار الكهربائي عن عدد من مناطق المدينة.

وأكد المجلس أن الفرق الفنية المختصة باشرت على الفور أعمال الصيانة والمعالجة اللازمة لإصلاح العطل. ويجري العمل بوتيرة متسارعة لإعادة البارجة إلى الخدمة واستعادة التيار الكهربائي لكافة المناطق المتأثرة في أقرب وقت ممكن .

سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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