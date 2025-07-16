عملية نصب كبرى تطال سودانيين وأصحاب بصات في مصر

في واقعة صادمة أثارت غضب الجالية السودانية في مصر، تعرّض عشرات المواطنين السودانيين المقيمين بمدينة الإسكندرية لعملية احتيال منظمة نفّذها شخص مجهول، بعدما أعلن عن إطلاق مبادرة وهمية لترحيل السودانيين الراغبين في العودة إلى وطنهم مجانًا.

وبحسب شهود عيان، روّج المتهم للمبادرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مدعيًا تجهيز 12 حافلة، كل منها بسعة 50 راكبًا، مؤكدًا أن الرحلة “مجانية بالكامل”، وأن مبلغ 400 جنيه مصري المطلوب من كل راكب مخصص فقط لشراء الوقود والمياه الصحية، بل دعاهم لعدم إحضار الطعام.

استجابةً لهذا الإعلان، قامت أسر سودانية كاملة بترك منازلها والتخلص من ممتلكاتها استعدادًا للرحيل، وسط ظروف معيشية صعبة فرضتها الحرب والتهجير، لكن كانت الصدمة الكبرى عندما اختفى الشخص المعني تمامًا وأغلق هاتفه، تاركًا العشرات بلا مأوى في محطة الانطلاق، دون حافلات أو تفسير.

احتيال مزدوج طال الركاب وأصحاب الحافلات.

الأمر لم يتوقف عند خداع الركاب فقط، بل طال كذلك أصحاب الحافلات الذين تم خداعهم لتجهيز مركباتهم دون تسلم أي دفعات مالية، ما يكشف عن عملية احتيال مزدوجة، وصفت بأنها محكمة التنظيم.

وتجمهر المتضررون، بينهم نساء وأطفال وكبار سن، في ساحة المحطة بالإسكندرية، وسط مشاهد مؤلمة وثّقتها قنوات فضائية عربية، مما جعل القضية تتصدر اهتمامات الجالية السودانية والرأي العام المحلي.

مطالبات بالتحقيق العاجل والتحرك الرسمي

وطالب ناشطون وممثلون عن الجالية السودانية في مصر بسرعة فتح تحقيق رسمي من قبل السلطات المصرية والسودانية لكشف هوية المتورطين، وضمان سلامة المتضررين، وتأمين عودتهم الآمنة، وسط دعوات لتفعيل التنسيق الرسمي في تنظيم رحلات العودة منعًا لتكرار مثل هذه الكوارث الإنسانية والأخلاقية.

النيلين