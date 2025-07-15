عضو مجلس السيادة د. نوارة تؤكد دعم الدولة للجامعات السودانية

أكدت عضو مجلس السيادة د. نوارة أبو محمد دعم الدولة للجامعات السودانية للنهوض بمسيرة التعليم العالي في البلاد. وقالت لدى مخاطبتها الحفل الذي أقامته جامعة البحر الأحمر تكريماُ وتقديرا لسيادتها باعتبارها عضواً سابقا بهيئة التدريس” إنها ستعمل على الإرتقاء والنهوض بالمؤسسات التعليمية إلى مصاف الجامعات العالمية البحثية المتخصصة”. وأوضحت د. نوارة أن هذا التكريم وهو تكريم لكل امرأة سودانية وضعت لبنة في جدار البناء الوطني و تعزيز قيم العطاء الوطني والبحث العلمي وخدمة المجتمع. وطالبت د. نوارة جامعة البحر الأحمر بضرورة الاهتمام بقضايا التنمية المستدامة والبيئة البحرية والتنوع البيئي والمياه والطاقة والأمن الغذائي بجانب الاهتمام بمركز دراسات السلام للتنمية المستدامة. سونا

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