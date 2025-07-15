قطعة من المريخ للبيع في مزاد علني.. والسعر قد يصل لـ4 ملايين دولار

تستعد دار المزادات العالمية «سوذبيز» لعرض أكبر قطعة معروفة من المريخ عُثر عليها على الأرض في مزاد علني يقام يوم 16 يوليو، وسط اهتمام غير مسبوق من هواة جمع الأحجار النادرة والمقتنيات الفضائية. ويُتوقع أن يُباع هذا النيزك، الذي يُعرف باسم NWA 16788، بمبلغ يتراوح بين 2 و4 ملايين دولار، بحسب ما أفادت «فوكس بيزنس».

تصف «سوذبيز» هذه القطعة بأنها «اكتشاف نادر للغاية»، إذ يبلغ وزنها 24.67 كيلوجرامًا، أي ما يعادل نحو 54 رطلًا، ما يجعلها تمثّل 6.5% من إجمالي الصخور المريخية المعروفة على الأرض. وقد تم العثور عليها في صحراء النيجر يوم 16 نوفمبر 2023 على يد أحد صائدي النيازك المحترفين.

تشير التحليلات إلى أن هذه القطعة الصخرية تم قذفها من سطح الكوكب الأحمر بفعل ارتطام كويكب ضخم، ثم قطعت مسافة 140 مليون ميل عبر الفضاء قبل أن تخترق الغلاف الجوي للأرض وتسقط في صحراء أغاديز في النيجر.

ويبلغ حجمها نحو 14.75 × 11 × 6 بوصات، وهي مغطاة بطبقة انصهارية ذات لون بني محمر ناتجة عن احتكاكها بالغلاف الجوي، ما يمنحها ما وصفته سوذبيز بـ«اللون المريخي الذي لا يمكن الخطأ فيه».

رغم وجود أكثر من 77،000 نيزك معروف على كوكب الأرض، إلا أن نحو 400 فقط يُعتقد أن أصولها مريخية، ولا يتجاوز مجموع أوزانها 373 كيلوغرامًا. وبهذا، فإن NWA 16788 هي واحدة من أثمن وأندر هذه القطع على الإطلاق، وهي أكبر بنسبة 70% من ثاني أكبر قطعة مريخية معروفة.

ما يجعل هذا النيزك مميزًا أيضًا هو قلة التجوية الأرضية التي تعرض لها، ما يعني أن بنيته الفيزيائية والكيميائية لا تزال قريبة من حالتها الأصلية لحظة وصوله من الفضاء، مما يعزز قيمته العلمية والمادية.

المزاد، الذي ينطلق من نيويورك ضمن فعالية «مزاد التاريخ الطبيعي»، سيضم أيضًا مجموعة من المعروضات النادرة، منها نيازك أخرى ومعادن فريدة، إلى جانب هيكل عظمي كامل لديناصور صغير من نوع Ceratosaurus nasicornis، يُتوقع أن يُباع بما بين 4 إلى 6 ملايين دولار.

مع تزايد الاهتمام العالمي بالمقتنيات الفضائية، خاصة تلك التي تحمل أصولًا من كواكب أخرى، تُعد هذه القطعة فرصة نادرة لهواة الجمع والمستثمرين وعشاق علوم الفضاء على حد سواء. ويُتوقع أن يشهد المزاد منافسة حادة نظرًا لقيمة النيزك الفريدة، علميًا وتاريخيًا.

المصري اليوم