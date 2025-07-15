مدير عام قوات الدفاع المدني يقف على إستعدادت ولاية نهر النيل لمجابهة الخريف

وقف الفريق شرطة حقوقي د/عثمان عطا مصطفى المدير العام لقوات الدفاع المدني على “إستعدادات ولاية نهرالنيل والتدابير لمجابهة طوارئ خريف العام الحالي ، جاء ذلك خلال زيارته للولاية والتي التقى فيها المهندس/ سمير سعيد عبدالله وزير البنى التحتية رئيس غرفة طوارئ الخريف بالولاية والعقيد شرطة/ عبدالله سليمان مدير شرطة الدفاع المدني مقرر أعمال الغرفة، وأشار الفريق العطا في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة الى دواعي وأهداف الزيارة والتحسب لكافة المتغيرات المناخية التي تشهدها البلاد والتوقعات المحتملة لهطول الامطار ،داعيا لضرورة الإستعداد الجيد لتلافي كافة السلبيات والآثار المتوقعة مؤكدا دعمه ومساندته لغرفة الولاية وإمدادها بالمعينات المطلوبة ، من جانبه إستعرض وزير البني التحتية الجهود المبذولة من حكومة الولاية والمحليات في مجالات تأهيل المجاري وفتح مسارات الخيران والأودية إضافة لقيام التروس والسدود بمناطق الهشاشة،وإستعرض الوزير حوجة الولاية من الطلمبات وكافة معينات الخريف بالولاية. المكتب الصحفي للشرطة

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