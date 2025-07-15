بالغ تعازينا للشهداء الذين سقطوا في معركة ام صميمة (لحظة سقوطها وعند تحريرها) ومن كل الوحدات العسكرية التي تدافع عن الوطن ومواطنيه التعزية للقائد العام ونائبه ومساعديه وكل قادة التشكيلات العسكرية المساندة، انه مهر الوطن وفدائه تقبلهم الله جميعا ونرسل تعازينا لاسرهم ورفاقهم.. مبارك اردول

كانت هذه تفاصيل خبر اردول: التعزية للقائد العام ونائبه ومساعديه وكل قادة التشكيلات العسكرية المساندة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.