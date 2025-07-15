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اردول: التعزية للقائد العام ونائبه ومساعديه وكل قادة التشكيلات العسكرية المساندة

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اسماء عثمان 0 تبليغ

اردول: التعزية للقائد العام ونائبه ومساعديه وكل قادة التشكيلات العسكرية المساندة

بالغ تعازينا للشهداء الذين سقطوا في معركة ام صميمة (لحظة سقوطها وعند تحريرها) ومن كل الوحدات العسكرية التي تدافع عن الوطن ومواطنيه التعزية للقائد العام ونائبه ومساعديه وكل قادة التشكيلات العسكرية المساندة، انه مهر الوطن وفدائه تقبلهم الله جميعا ونرسل تعازينا لاسرهم ورفاقهم..

مبارك اردول

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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