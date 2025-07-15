سلطنة عمان .. الغالبية من السودانيين الذين يواجهون هذه الظروف الحزينة من أصحاب مهن رفيعة

السودانيون في سلطة عمان .. أنقذوا كرامتنا ..

■ الأوضاع والأحوال الكارثية للسودانيين العالقين بسلطنة عمان تستدعي تدخلاً عاجلاً للحكومة السودانية في أعلي مستوياتها .. ليس لإنقاذ أكثر من10 ألف مواطن سوداني يواجهون ظروفاً قاسية هناك .. ولكن أيضاً لإنقاذ سمعة وكرامة السودان الوطن والتي ( تمسح) بها ظروف مواطنين كرام هناك بلاط السجون وأرصفة الشوارع وساحات المساجد والحدائق العامة حيث يهيم ويقيم عدد من مواطنينا تقطّعت بهم سبل الحياة وجار عليهم الزمان ..

■ المفارقة أن الأكثرية الغالبية من السودانيين الذين يواجهون هذه الظروف الحزينة من أصحاب مهن رفيعة .. أطباء ومهندسون وتجار ومشتغلون في مجالات حيوية وجدوا صعوبات بالغة في التأقلم مع طبيعة وقوانين العمل في السلطنة .. صعوبات وضعتهم بين سندان الإعسار المالي وضيق وقت الفرصة الأخيرة لتوفيق أوضاعهم والتي تنتهي في الثلاثين من الشهر الجاري حيث يواجه المئات منهم عقوبات تصل إلي السجن مروراً بمضاعفة مبالغ (غرامات) المخالفات ..

■ محنة السودانيين العالقين في سلطنة عمان تبدأ من المعابر المغلقة ولا تنتهي بارتفاع أسعار تذاكر الطيران.. وبين هذا وذاك يبقي عجز القادرين علي التمام لغزاً محيراً في محنة أهل السودان بسلطنة عمان ..

■ حتي لايبقي شعار دعم رحلات العودة الطوعية لافتة إعلامية في الأسافير .. هذه فرصة ماثلة لتأكيد جدية القائمين علي مثل هذه المبادرات ..سودانيون عالقون في سلطنة عمان ينتظرون ..

■ لن نوجه نداءاً للسفارة السودانية بالسلطنة .. فلا حياة لمن تنادي ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد