أكد الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة ان القوات المسلحة هي مصنع الرجال وعرين الابطال معلنا دعمه لاي معكسر تدريبي للقوات المسلحة .

جاء ذلك لدى مخاطبته مساء اليوم بإسناد الشهيد المشير الزبير محمد صالح بمدينة المناقل تخريج 251 مستجدا الدفعة 31 (أ) من مركز تدريب الفرقة الأولى مشاة مشيدا بمستوى التدريب وإنضباط الطابور .

من جانبه حيا اللواء ركن عوض الكريم علي سعيد قائد الفرقة الأولى مشاة أسر المتخرجين لدفعهم بأبنائهم للعمل بالقوات المسلحة.

وأكد أن عزيمة القوات المسلحة والقوات المساندة حققت الأمن والإستقرار في كل الجزيرة داعياً المتخرجين للإنخراط في مشاريع إعمار الولاية وتعهد بتقديم خبراته العسكرية للمتخرجين .

سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

كانت هذه تفاصيل خبر والي الجزيرة يشهد تخريج الدفعة 31 (أ) مستجدين ويؤكد دعمه لكل معسكرات التدريب للقوات المسلحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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