غرامتها 600 ألف يورو .. الحكومة تلاحق لامين يامال: ما فعله بـ”الأقزام” جريمة كراهية

تواصلت ردود الأفعال على حفل عيد ميلاد لامين يامال نجم برشلونة بعدما طلبت وزارة الحقوق الاجتماعية الإسبانية من المدعي العام ومكتب جرائم الكراهية التحقيق مع اللاعب بسبب انتهاك محتمل لحقوق ذوي الإعاقة.

والتقطت عدسات المصورين خروج مجموعة من الأقزام عقب انتهاء حفل عيد ميلاد لامين الثامن عشر، وتدخلت جمعية الأشخاص المصابين بالتقزم وأصدرت بياناً صباح يوم الاثنين قائلة بأنها تدين استخدام الأقزام لأغراض الترفيه وتهدد باتخاذ إجراءات تجاه منظمي الحفل.

وسرعان ما اشتعلت قضية استعانة لامين بالأقزام في الحفل الذي حضره لاعبو برشلونة بالإضافة إلى عدد من المغنيين والمشاهير حول العالم، إذ نشرت صحيفة “آس” الإسبانية مساء الاثنين خبراً عن طلب وزارة الحقوق الاجتماعية من المدعي العام ومكتب مكافحة الكراهية التحقيق في ملابسات الحفل بسبب انتهاك محتمل لقانون الإعاقة والذي يحظر انتاج عروض تسخر أو تقلل من المعاقين.

وواصلت: تمثل ممارسة لامين انتهاكاً للقانون، وبالرغم من كون العقوبة لا تصل إلى السجن لكن الحكومة تعتبرها جرائم كبيرة وتتراوح غرامتها بين 600 ألف وحتى مليون يورو.

وقال خيسوس مارتن المدير العام لشؤون الإعاقة في إسبانيا لوكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”: نشعر بالقلق من كون الأشخاص الذين يملكون المال يعتقدون بأنهم قادرون على الإفلات من العقاب، لكن لن نقف مكتوفي الأيدي، ووزارة الحقوق الاجتماعية ستتدخل وستواجه هذا الأمر.

العربية نت