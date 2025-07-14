شمال كردفان تحظر نقل وتحريك السلع الاستراتيجية والمحروقات وعقوبات رادعة للمخالفين

أصدر والي ولاية شمال كردفان، عبد الخالق عبد اللطيف وداعة الله، أمر طوارئ لسنة 2025، قضى بموجبه بحظر ومنع ونقل وتحريك السلع الاستراتيجية والمحروقات خارج مدينة الأبيض، ويلغي بذلك أي أمر طوارئ سابق متعلق بهذا الشأن.

وشملت السلع الاستراتيجية “الدقيق وملحقاته، السكر، الأرز، العدس والزيت”، والمحروقات “الجازولين، البنزين، الغاز والفيرنس”.

وحدد القرار أن يطبَّق أحكام هذا الأمر داخل ولاية شمال كردفان ومحلياتها بحدودها الجغرافية.

ويُحظر القرار، على أي شخص نقل أو تحريك السلع الاستراتيجية والمحروقات خارج مدينة الأبيض ومدن الولاية، إلا بتصريح من السلطات المختصة.

كما يُحظر على أي محطة خدمة بترولية تعبئة المحروقات (جازولين، بنزين وغاز) إلا داخل الوعاء المصمّم داخل المركبة (التنك)، وفقًا للأسس والضوابط التي تحددها السلطات المختصة.

وقضى القرار بحظر أي محطة خدمة بترولية نقل أو تحريك أو بيع المحروقات المخالفة للضوابط التي تصدرها السلطات المختصة.

كما يحظر بيع المحروقات خارج محطات الوقود والمستودعات إلا وفقًا لتصريح من الجهات المختصة.

وقضى القرار بمعاقبة كل من يخالف بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر، والغرامة خمسة ملايين جنيه، وفي حالة عدم الدفع يُسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر.

وفي حالة تكرار المخالفة: السجن مدة لا تتجاوز سنة، أو الغرامة عشرة ملايين جنيه، وفي حالة عدم الدفع السجن مدة لا تتجاوز سنة.

في حالة الإدانة، يجب على المحكمة مصادرة وسيلة النقل والكميات التي تم ضبطها بالمخالفة لهذا الأمر لصالح الولاية، مع سحب الترخيص أو التوكيل.

يُحدِّد رئيس الجهاز القضائي بالولاية المحكمة المختصة للنظر في مخالفات أحكام هذا الأمر.

وقد وجّه والي ولاية شمال كردفان، الجهات المختصة، ولجان الأمن بالمحليات، والجهات الأمنية، بوضع هذا الأمر موضع التنفيذ.

التيار