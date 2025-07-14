الكشف عن مقابر داخل جامعة الجزيرة والسلطات المختصة تبدأ نبش 26 قبراً

نبشت السلطات بولاية الجزيرة اليوم بمدني قبور لموتى داخل جامعة الجزيرة مجمع النشيشيبة بعضها لأفراد من المليشيا المتمردة وأخرى للمواطنين لقوا حتفهم بواسطة المليشيا المتمردة وعدد منها لمواطنيين إتضطر ذويهم لدفنهم خارج مقابر مدني لمنعهم من ذلك بواسطة المليشيا المتمردة .

وكانت إدارة الجامعة قد فتحت بلاغاً أفادت فيه بوجود مقبرة داخل حرمها الجامعي لتقيد الجهات المختصة إجراءات أولية بالقسم .

وقال مولانا عمر يوسف عدلان وكيل نيابة القسم الأوسط إنهم بدأوا صباح اليوم نبش عدد 26 قبراً داخل مجمع النشيشيبة دفن فيها موتى تم قتلهم بواسطة المليشيا مضيفاً أن بعض هذه القبور لأطفال قصر حسب ما توفر لديهم من معلومات .

وأضاف: عدد من القبور هي لمواطنين توفوا أثناء أحداث مدينة مدني ومنعت المليشيا أهاليهم من دفنهم في مقابر مدني مبيناً أن هذا هو ديدن المليشيا التي تنافي في سلوكها الفطرة البشرية والتعاليم الدينية وأنها متجردة من الأحساسيس

موضحا أن 3 قبور لأفراد من المليشيا من ضمنها أحد القادة وأن عدد من القبور لمسيحين سيتم نقل رفاتهم لمقابر المسيحين .

وكانت قوات الشرطة حاضرة بقيادة النقيب عبد الإله محمد علي رئيس فرع الجنايات بالقسم الأوسط مدني بجانب جمعية الهلال الأحمر السوداني .

يشار إلى أن إدارة الجامعة كانت قد كونت لجنة لمتابعة الإجراءات وإخطار الجهات الرسمية

وتابع الإجراءات وكيل الجامعة والمستشار القانوني بالجامعة ومدير الشرطة الجامعية وأعضاء لجنة مختصة كونتها إدارة الجامعة .

سونا