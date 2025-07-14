وكيل وزارة التربية يدشن بداية العمل بكنترول الشهادة الثانوية 2024م المؤجلة

دشن وكيل وزارة التربية والتعليم د. احمد خليفة عمر الأحد بمركز الكنترول بعطبرة بداية العمل بكنترول الشهادة الثانوية 2024 المؤجلة وذلك بحضور الاستاذ معتصم علي الشيخ مدير الادارة العامة للقياس والتقويم والامتحانات والاستاذ خالد علي عثمان مدير ادارة الامتحانات مشرف اعمال الكنترول.

واشاد خليفة خلال مخاطبته المعلمين المشاركين في عملية الكنترول ( مرحلة التفريغ) بتضحيات المعلمين والمعلمات خلال انجاز امتحاني الشهادة للدفعتين 2024 و 2025 المؤجلة واشار الى انهم لم يسالوا او يطالبوا باستحقاقاتهم او رواتبهم رغم الظروف القاسية التي مروا بها.

واضاف ان المعلم كثيرا ما يجد الاشادات من الدولة ومن كافة قطاعات المجتمع وان وضع المعلم ومكانته في طليعة المجتمع يحددها المعلم بنفسه لذا ينبغي ان يؤخذ هذا الأمر في الاعتبار لينعكس ايجابا على مهنة التعليم، مشددا على ان هذه التضحيات وهذه الجهود يجب ان تقدر .

واشار الى ان السيد رئيس مجلس الوزراء اكد على إلتزامه بتحسين مرتبات المعلمين بحيث تتوافق مع الجهد العظيم الذي يقدمونه.

واضاف خليفة ان وزارة التربية والتعليم الاتحادية من اوائل الوزارات التي انتقلت الي ولاية الخرطوم والثانية بعد وزارة الداخلية، مبشرا ببداية جديدة وعهد جديد للعمل من داخلها.

في وقت أكد فيه الاستاذ معتصم علي الشيخ مدير الادارة العامة للقياس والتقويم والامتحانات ان ولاية الخرطوم تعد رمزية للدولة، مشيرا الى ان التعليم يشكل اهم عامل من عوامل تطبيع الحياة وعودة الاستقرار بها.

واكد الشيخ ان مرحلة التفريغ تعد اهم حلقة من حلقات الكنترول وأول حلقة من حلقاته وينبني عليها العمل في المراحل اللاحقة .