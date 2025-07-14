شاهد بالفيديو.. الفنان طه سليمان: (لا نستطيع أن نوفي مصر حقها في وقفتها مع الشعب السوداني)

عبر الفنان السوداني, الشهير طه سليمان, عن شكره لدولة مصر الشقيقة, ممثلة في حكومتها وشعبها على وقفتهم المشرفة مع الشعب السوداني. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفنان الملقب بالسلطان, كان قد أحيا حفل جماهيري وصفه بالأسطوري بالعاصمة المصرية القاهرة, الجمعة الماضية. وقال طه سليمان, مخاطباً الجمهور العريض الذي حضر الحفل المقام بمدينة الرحاب: (لا نستطيع أن نوفي مصر حقها في وقفتها مع الشعب السوداني وكانوا نعم الأخ والشقيق). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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