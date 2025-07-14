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حكت سيدة سودانية, قصة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وذلك خلال بث مباشر مع “التيكتوكر”, الشهيرة كوثر عبد الله.
وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين, فقد حكت السيدة قصة جارتها بالحي الذي تسكن فيه والتي تعرضت للخيانة من زوجها أثناء فترة ولادتها.
وقالت صاحبة القصة أن الزوجة ذهبت لوالدتها في يوم أربعين ولادتها لأمها من أجل إقامة “الكرامة”, وهي عادة سودانية, قديمة.
وأضافت أن شقيقة الزوجة خرجت لشراء بعض الأغراض لتتفاجأ بنساء يخبرنها أن زوج شقيقتها دخل منزله ومعه سيدة غريبة, لتذهب الأخت وتخبر شقيقتها بالواقعة.
وتابعت بحسب ما نقلت عنها محررة موقع النيلين: الزوجة وبعد سماعها الخبر أسرعت نحو منزلها ومعها أمها وشقيقتها وبعد دخولهن المنزل تفاجأت الزوجة بزوجها وهو يخونها مع سيدة غريبة داخل غرفة نومها وعلى فراشها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. سيدة سودانية تضبط زوجها مع سيدة أخرى داخل غرفة نومها وعلى فراشها مستغلاً ذهابها لقضاء 40 الولادة مع أمها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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