عادت الفنانة والممثلة السودانية, شهد أزهري, لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو تم تداوله على بشكل واسع. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهرت الفنانة المثيرة للجدل وهي تغني في حفل خاص أحيته خلال الأيام الماضية بإحدى دول الخليج. https://www.facebook.com/reel/1399421504459478 وأظهر المقطع الذي تم تصويره من داخل الحفل, الفنانة وهي تتمايل في الرقص بطريقة وصفها الجمهور والمتابعين على مواقع التواصل بالفاضحة. محمد عثمان _ الخرطوم النيلين

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة شهد أزهري تعود لإثارة الجدل بوصلة رقص فاضحة خلال حفل أحيته بإحدى دول بالخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.