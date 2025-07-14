العثور على شاب عربي داخل فندق شهير بوسط القاهرة “جثة”

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من شرطة السياحة تضمن ورود بلاغ أفاد بالعثور على جثة شاب داخل غرفته في فندق شهير بوسط القاهرة. وتجري الأجهزة الأمنية بشرطة السياحة وفرق المباحث بالقاهرة تحريات موسعة لكشف لغز العثور على جثمان الشاب. صدى البلد

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