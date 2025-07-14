الكتلة اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ: اﻟﺘﮭﻨﺌﺔ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ واﻟﻘﻮة اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ واﻟﺘﺸﻜﯿﻼت اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﺑ

ﻋﻘﺪت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻜﺘﻠﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ رﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﺎﺋﺪ ﻣﻨﻲ ارﻛﻮ ﻣﻨﺎوي وﺷﺮف اﻓﺘتﺎح اﻻﺟﺘﻤﺎع د. ﺟﺒﺮﯾﻞ إﺑﺮاھﯿﻢ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ اﻟﻜﺘﻠﺔ، ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻤﯿﺰ ﻟﻤﺜﻠﻲ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻜﺘﻠﺔ، ﺑﺤﺚ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻣﺴﺘﺠﺪات اﻟﺮاھﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ وﺟﮭﻮد ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء واﻷوﺿﺎع اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ واﻟﺠﮭﻮد اﻟﺮاﻣﯿﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺴﻼم وﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان وﺗﻄﻮﯾﺮ رؤﯾﺔ اﻟﻜﺘﻠﺔ ﻟﻠﺤﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان، وﺧﺮج اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺑﺎﻟﻤﺨﺮﺟﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:

ﺗﺘﻘﺪم اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﯿﺔ واﻟﺘﮭﻨﺌﺔ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ واﻟﻘﻮة اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ واﻟﺘﺸﻜﯿﻼت اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻻﻧﺘﺼﺎرات ﻓﻲ ﺟﺒﮭﺎت اﻟﻘﺘﺎل اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻛﻤﺎ ﯾﺤﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺻﻤﻮد ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﻔﺎﺷﺮ وﺑﺄﺑﻨﻮس وﻛﺎدوﻗﻠﻲ واﻟﺪﻟﻨﺞ. ﻛﻤﺎ ﯾﺪﯾﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺤﺼﺎر اﻟﺠﺎﺋﺮ اﻟﺬي ﺗﻔﺮﺿه ﻣﻠﯿﺸﯿﺎ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴﺮﯾﻊ ﺣﻮل ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﻔﺎﺷﺮ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم وﻣﻨﻊ وﺻﻮل اﻟﻐﺬاء واﻷدوﯾﺔ واﻟﺤﺎﺟﯿﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺤﯿﺎة، وﺗﻨﺪد اﻟﻜﺘﻠﺔ ﺑﺎﻟﺼﻤﺖ اﻟﺪوﻟﻲ ﺗﺠﺎه اﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﻤﻠﯿﺸﯿﺎ ورﻓﻀﮭﺎ اﻟﮭﺪﻧﺔ اﻟﺘﻲ اﻗﺘﺮﺣﮭﺎ اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻋﺪم اﻟﺘﺰاﻣﮭﺎ ﺑﻘﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ٢٧٣٦ اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﯾﺦ ١٣ ﯾﻮﻧﯿﻮ ٢٠٢٤ م

ﯾﻨﺒﮫ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻰ ان اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺴﺎﻟﺐ ﻓﻲ اﻟﺸﺄن اﻟﺴﻮداﻧﻲ أﺳﮭﻢ ﻓﻲ اﻧﺪﻻع اﻟﺤﺮب، ﻛﻤﺎ ﯾﺆﻛﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎع ان ﺧﺎرطﺔ اﻟﻄﺮﯾﻖ ﻟﻠﺤﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ﺗﺼﻨﻌﮭﺎ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ ﺑﺈرادة وطﻨﯿﺔ ﺧﺎﻟﺼﺔ وﻓﻖ ﺗﻄﻠﻌﺎت وطﻤﻮﺣﺎت اھﻞ اﻟﺴﻮدان ﻣﺴﺘﻮﻋﺒﺔ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﺑﺘﻌﻘﯿﺪاﺗﮫ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻣﻊ أھﻤﯿﺔ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﺼﺤﯿﺢ ﻟﻠﺼﺮاع ﺑﺎﻧﮫ ﺗﻤﺮد ﻟﻤﻠﯿﺸﯿﺎ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴﺮﯾﻊ ﺿﺪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ، ﯾﺮﺣﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺑﺘﺼﺮﯾﺢ وزﯾﺮ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻻﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﺣﻮل اﻟﺴﻮدان وﯾﺸﯿﺪ ﺑﺠﮭﻮد ﻣﺼﺮ واﻟﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ واﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻟﺤﻞ اﻻزﻣﺔ اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ، ﻣﺆﻛﺪﯾﻦ ﻣﻮﻗﻔﻨﺎ اﻟﻮاﺿﺢ ان اﻻﻣﺎرات ﻻ ﺗﺼﻠﺢ ان ﺗﻜﻮن وﺳﯿﻄﺎ

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او ﺗﻠﻌﺐ دورا ﻓﻲ ﺳﻼم اﻟﺴﻮدان ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻮﻗﺖ.

ﯾﺠﺪد اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺗﺄﻛﯿﺪه ودﻋﻤﮫ ﻟﺪور دول اﻟﺠﻮار اﻟﺘﻲ وﻗﻔﺖ اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺴﻮداﻧﻲ، وﯾﺸﯿﺪ ﺑﺪور ﻣﺼﺮ واﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ وارﺗﺮﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﻮف اﻟﻮاﺿﺢ ﻣﻊ اھﻞ اﻟﺴﻮدان ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻛﺘﮭﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ وﺣﺪة وﺳﯿﺎدة اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ، وﻛﻞ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ دﻋﻤﺖ إرادة اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺴﻮداﻧﻲ واﺳﺘﻀﺎﻓﺖ اﻟﺴﻮداﻧﯿﻦ وﺳﺎھﻤﺖ ﺑﺘﺨﻔﯿﻒ اﻟﻤﻌﺎﻧﺎة ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ،

ﻧﺎﻗﺶ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺟﮭﻮد رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺘﺸﻜﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻣﺠﺪدا دﻋﻤﮫ ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء، ﻛﻤﺎ ﺗﺠﺪد اﻟﻜﺘﻠﺔ ﺗﻤﺴﻜﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮل اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ ﻣﻊ أھﻤﯿﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺗﻮاﻓﻖ وطﻨﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﺴﮭﻢ ﻓﻲ ﺣﻞ اﻷزﻣﺔ اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﯾﻜﻮن ھﺬا اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻧﺘﺎج ﺣﻮار ﺳﻮداﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻻ ﯾﺴﺘﺜﻨﻲ أﺣﺪا ، ﯾﺘﻔﻖ ﻓﯿﮫ اﻟﺴﻮداﻧﯿﻮن ﻋﻠﻰ إﺟﺮاءاﺗﮫ وإدارﺗﮫ، وﻣﻜﺎن اﻧﻌﻘﺎده، وﺗﻤﻮﯾﻠﮫ، وﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﮫ.

ﯾﺆﻛﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮار اﻧﻌﻘﺎد ﺟﻠﺴﺎﺗﮫ ﺣﺘﻰ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﺮؤﯾﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺣﻮل اﻟﺴﻼم اﻟﻤﺴﺘﺪام ﺳﯿﺘﻢ طﺮﺣﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺴﻮداﻧﯿيﻦ.

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ – اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ

١٣ ﯾﻮﻟﯿﻮ ٢٠٢٥ – ﺑﻮرﺗﺴﻮدان