قدّم أبطال القوات المشتركةدرساً في فنون القتال والثبات .. بالصوت والصورة أخرست المشتركة ألسن الشانئين وأثبتت بياناً بالعمل أن عصابات التمرد ليست سوي نمور من ورق لا تثبت في القتال المباشر .. بل تهرب بأسرع مما نراه في ساحات تنافس أسرع العدائين في العالم !!

■ استعادت القوات المشتركة أم صميمة في وقت وجيز .. باغتت عصابات التمرد وأحدثت في صفوفها خسائر كارثية هي الأقسي في صفوف عتاة المجرمين في الأشهر الأخيرة ..

■ عادت المشتركة إلي أم صميمة قبل أن تجف دماء شهداء القوات الأخري التي روت أرضها الطاهرة .. وهنا تتكامل التضحيات لترسم صورة بطولة واحدة مهرها الدّم ..

■ ماجري في أرض أم صميمة اليوم يؤكد أن قوات الشعب المسلحة بكل أفرعها وأذرعها المقاتلة تقاتل عدوّاً واحداً يعرفها مثل جوع بطنه .. وحدهم الذين أدمنوا الثرثرة السياسية في برندات ومقاهي فنادق بورتسودان هم من يشعلون حريق الفتنة ووسوسة التباين المقيت ..

■ وماحدث في أم صميمة اليوم رسالة قوية لأبناء كردفان أن يصطفوا لقتال عصابات التمرد بذات الطريقة التي قاتلتهم وتقاتلهم بها القوات المشتركة ..

■ ومرة أخري يا أبناء وشجعان كردفان .. ماحكّ جلدَك .. مثلُ ظفرك ..

■ نصرٌ من الله .. وفتحٌ قريب ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد