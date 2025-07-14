شاهد بالصورة.. الفنانة ريماز ميرغني تخطف الأضواء بإطلالة سودانية خالصة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, صورة للفنانة الشابة ريماز ميرغني حظيت باهتمام كبير من قبل الجمهور والمتابعين الذين شاركوها على نطاق واسع. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد خطفت نجمة برنامج “أغاني وأغاني”, الأضواء بإطلالة سودانية خالصة, بالثوب السوداني الأنيق. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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