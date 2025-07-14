أثارت الفنانة السودانية, الشهيرة إنصاف مدني, ضجة واسعة وتعرضت لهجوم إسفيري كبير من قبل الجمهور والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قامت ملكة الدلوكة بتصرف غريب أثار سخط المتابعين وذلك بعد اعتدائها على طفل بالضرب بالكف. ووفقاً لمقطع فيديو متداول, فإن إنصاف مدني, اعتدت بالضرب على الطفل الذي كان يقف بجانبها وقام بالتفاعل معها بالتصفيق أمامها خلال حفل غنائي أحيته بالمملكة العربية السعودية, حسبما ذكر المتابعون. وبحسب متابعات محرر موقع النيلين, لردة فعل الجمهور فقد قابل عدد كبير المعلقين تصرف الفنانة بغضب كبير وذكروا أن أغرب مافي الواقعة هو ضرب الفنانة للطفل بدون وجه حق ودون سبب واضح. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. في حفل غنائي بالسعودية.. الفنانة إنصاف مدني تتعرض لهجوم إسفيري كبير بعد إعتدائها على طفل بــ(الكف) دون وجه حق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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