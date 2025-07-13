- 1/2
- 2/2
قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، إنّ القوات المشتركة والجيش السوداني، تمكنا من استرداد قرية أم صميمة ـ غربي السودان من مليشيا الدعم السريع.
وأضاف مناوي في تدوينة له على منصة فيس بوك: “نبارك لشعبنا العظيم بعودة محلية أم صميمة إلى حضن الوطن”.
وسيطرت مليشيا الدعم السريع، اليوم على منطقة أم صميمة غربي مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، حيث تسعى لتعزيز مواقعها في القرى التي تنتشر حول مدينة الأبيض ـ شمال كردفان بهدف قطع الإمدادات عنها في محاولة لإسقاطها.
وشنّت المليشيا خلال اليومين الماضيين، هجوماً على عدد من القرى وقتلت العشرات من مواطنيها.
السوداني
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش والمشتركة يُفشلان مُخطّط المليشيا ويستردان أم صميمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.