نائب رئيس المجلس السيادي مالك عقار يؤكد اهتمام الحكومة بتذليل العقبات التي تواجه عمل المفوضية القومية لحقوق الإنسان

أكد نائب رئيس المجلس السيادي مالك عقار آير حرص الحكومة على تذليل العقبات التي تواجه أداء المفوضية القومية لحقوق الإنسان حتي تضطلع بدورها تجاه المتأثرين بتداعيات الحرب وانتهاكات المليشيا المتمردة.

وإطلع عقار لدى لقائه اليوم، رئيس المفوضية جمعة الوكيل الإعيسر على سير العمل بالمفوضية خاصة في قطاعات دارفور وجنوب كردفان وجبال النوبة وآبيي.

وأشار رئيس المفوضية إلى أن المليشيا الإرهابية لم تلتزم بقرار مجلس الأمن رقم 2637 بفك الحصار عن الفاشر مما فاقم الأوضاع بشكل كبير وساهم في تدهور الحالة الإنسانية واستهداف المدنيين في معسكرات النزوح.

وأوضح جمعة أن هناك تدهوراً خطيرا للأوضاع في كادقلي والدلنج نتيجة الحصار الذي فرضته مليشيا آل دقلو الإرهابية والحركة الشعبية لتحرير السودان جناح عبد العزيز الحلو مما يعد خرقاً للقانون الدولي والإنساني.

وجدد جمعة الدعوة إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية للوفاء بالتزاماتها بإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين والتدخل العاجل لإنقاذ الضحايا.

سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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