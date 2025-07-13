محمد رمضان يسخر من أحمد الفيشاوي في حفله بالساحل الشمالي

أحيا الفنان محمد رمضان أولى حفلاته الغنائية في الساحل الشمالي ضمن فعاليات موسم صيف 2025، وسط حضور جماهيري ضخم وتفاعل كبير من جمهوره الذين توافدوا من مختلف المحافظات لقضاء ليلة استثنائية.

وقدم رمضان خلال الحفل باقة من أبرز أغانيه التي أشعلت الأجواء، منها “نمبر وان”، “الملك”، “ثابت”، الى جانب أحدث أعماله التي لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور، وحرص كعادته على الجمع بين الغناء والاستعراض على المسرح، وسط عروض بصرية مبهرة.

وخلال الحفل أطلق رمضان تصريحات طريفة كشف فيها عن نيته إطلاق اسمه على شارعين، في مزحة ساخرة تحمل تلميحًا لأغنية “نمبر 2” التي قدمها الفنان أحمد الفيشاوي ردًا على نجاح أغنيته الشهيرة “نمبر1”.

وقال رمضان أمام الحضور مازحًا: “الشارعين الكبار هيكون في شارع اسمه نمبر 1 عشان أنا ساكن فيه، والشارع التاني هيكون نمبر 2… ده بتاع الفيشاوي”، ليتابع بعدها: “لأ بهزر، اسمه شارع محمد رمضان 2”.

واستطرد قائلاً: “في ناس قالت مش هينفع أعيش في شارع اسمه محمد رمضان، فقلت نخليه MR1، لأن كل واحد بيشوف نفسه نمبر 1”.

وتعرض محمد رمضان لموقف محرج خلال الحفل، حيث انزلق الشورت الذي كان يرتديه وكاد يسقط لولا أن أمسكه بيده.

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