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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن الشارة التي سيرتديها الفريق الفائز بلقب كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، والتي تختتم اليوم الأحد في الولايات المتحدة.
ويلتقي تشيلسي الإنجليزي مع باريس سان جيرمان الفرنسي في وقت لاحق اليوم، في المباراة النهائية للبطولة، حيث وصل الفريق الإنجليزي إلى النهائي بعد فوزه على فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون رد فيما حقق باريس فوزا كبيرا على ريال مدريد الإسباني برباعية نظيفة في الدور ذاته.
وقال “الفيفا” عبر موقعه الرسمي اليوم الأحد، إن الفريق الفائز باللقب سيرتدي الشارة طوال فترة حمله للقب وحتى النسخة المقبلة في عام 2029.
وأضاف أن الشارة يغلب عليها اللونان الأبيض والذهبي، وستكون بمثابة تذكير للعالم ببطل النسخة الأولى في كل مرة ينزل فيها إلى أرض الملعب في مختلف المسابقات سواء المحلية أو القارية.
يذكر أن الشارة هي تقليد يتبعه “الفيفا” مع كافة بطولاته، حيث يرتديها الفريق حامل لقب كأس العالم للمنتخبات على مستوى الرجال والسيدات، كما كان يرتديها الفريق الفائز بلقب كأس العالم للأندية بنظامها القديم، حتى موعد النسخة التالية.
روسيا اليوم
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر الفيفا” يكشف عن الشارة الذهبية لبطل مونديال الأندية قبل موقعة تشيلسي وباريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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