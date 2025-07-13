51 حادث انفجار ألغام ومخلفات حرب في السودان: 23 قتيلًا و51 جريحًا

كشف اللواء خالد حمدان، مدير المركز القومي لمكافحة الألغام، عن تسجيل 51 حادثًا يتعلق بانفجار الألغام ومخلفات الحرب منذ اندلاع الصراع في السودان حتى يونيو الماضي. وأسفرت هذه الحوادث عن مقتل 23 شخصًا وإصابة 51 آخرين.

تفاصيل الحوادث

– سُجلت الحوادث في ولايات الخرطوم والنيل الأزره والجزيرة وسنار ومدينتي الأبيض وأم روابة

– أكثر من 831 بلاغًا بالألغام والذخائر غير المتفجرة تم تلقيها هذا العام

– فرق المركز تنشط في توعية المواطنين حول كيفية تجنب الذخائر غير المتفجرة

جهود مكافحة الألغام

– نشر 7 فرق في ولاية الخرطوم و7 فرق أخرى في ولايات الجزيرة والنيل الأبيض وسنار ومدينتي الأبيض وأم روابة

– الأمم المتحدة تُمول 5 من الفرق العاملة في ولاية الخرطوم، بينما تمول الحكومة البقية

– المركز يسعى لزيادة عدد الفرق العاملة في الولايات بتمويل إضافي من الأمم المتحدة.

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