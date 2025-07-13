مناوي يعلن استعادة الجيش والقوة المشتركة لمنطقة أم صميمة

أعلن حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، استعادة الجيش والقوة المشتركة المتحالفة معه، لمنطقة أم صميمة بولاية شمال كردفان، من قبضة قوات الدعم السريع.

وأضاف مناوي في منشور على “فيسبوك”، “نبارك لشعبنا العظيم عودة أم صميمة لحضن الوطن”.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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