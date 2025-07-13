خرطوم نيوز (صوت العاصمة) تجري حوار الصراحة مع المدير التنفيذي المحلية كرري..

اجرت الحوار: رحاب البشرى

كرري ارض الصمود وام المعارك: كيف أسهمت في دعم معركة الكرامة ؟..

استوعبت كرري الوافدين أثناء الحرب في 205 مركز إيواء..

احمد مصطفى: كرري النبض الذي قدم الاسناد المدني والخدمات للمعركة العسكرية..

30 الف مستنفر من أبناء المحلية قاتلوا في صفوف القوات المسلحة لتحرير العاصمة من دنس المليشيا..

%85 من العاملين بالمحلية انخرطوا في العمل ضمن إسناد حكومة الولاية أثناء الحرب..

من محلية كرري انطلقت جهود حكومة الولاية لإعادة إعمار المحليات المحررة..

المدير التنفيذي كرري: نتأهب لاستقبال الخريف بتجهيزات لوجستية مبكرة..

استحقت (كرري) حمل راية (محلية الصمود) بجدارة، هذه الرقعة الجغرافية التي كانت ملاذا امنا للوافدين من محليات الولاية والنازحين من الولايات الاخرى خلال معركة الكرامة، كانت كرري (شوكة الحوت) التي وقفت عصية في عنق المليشيا المتمردة، ونقطة انطلاق لتحرير كامل ولاية الخرطوم من دنس التمرد، التاريخ كتب لمحلية كرري للمرة الثالثة صفحة مضيئة من التضحيات والبسالة ومعاني البطولة من اجل عزة وكرامة تراب الوطن واهله، من داخل محلية كرري ارض الصمود نقطف الدروس والعبر، وما زالت كرري تحدث عن ابطالها بعد أن حقق الله النصر المبين للقوات المسلحة والقوات النظامية وكتائب الاسناد والمستنفرين الذين انطلقت جحافلهم تدك حصون العدو لتكتب عن انجازاتها التي تحكي عن رجال قدموا النفس والنفيس بكل جسارة وصبر فهزم المليشيا المتمردة وأعوانها.. نبحر باشرعة من مداد الفكرة ونبض الحقيقة وعين المراقب الثاقبة لمجريات الاحداث في محلية كرري التي شهدت حالة من الامان والانتاج وحركة الوفود والنزوح وصمود الرجال تحت القصف ودوي الديانات وازيز الرصاص.. خرطوم نيوز (صوت العاصمة) تحدثت الى المدير التنفيذي لمحلية كرري احمد مصطفي علي، للإجابة على تساؤلات حوار الصراحة من ارض الشهداء والصمود وام المعارك.. الى مضابط الحوار:

احمد مصطفى علي، المدير التنفيذي لمحلية كرري من مواليد المناقل ولاية الجزيرة، تخرج من جامعة الخرطوم في العام 1989، التحق للعمل بسلك الضباط الاداريين دفعة 1990، عمل ضابطا اداريا لمدة ستة سنوات بولايات دارفور (1990 حتى 1996)، ثم انتقل للعمل بولاية القضارف من العام (1996م حتى 2018م) متنقلا بين إدارات (مدير النقل و البترول بالولاية – مدير ادارة التجارة والتموين – مدير ادارة الايرادات – مدير اسواق المحاصيل – مفوض عام الاستثمار) ثم انتقل للعمل بحكومة ولاية الخرطوم في العام 2018م، وعمل بمواقع: (مدير وحدة السوق المحلي، مدير وحدة جبرة، مدير وحدة اركويت، مدير التحصيل الموحد محلية الخرطوم، مدير عام جهاز التحصيل الموحد بالولاية، المدير التنفيذى لمحلية كرري منذ يناير 2023 وحتى الآن..

كرري التاريخ وارض المعارك.. وضح لنا اهم مايميز المنطقة ؟..

حقيقة الامر كرري هي (ارض المعارك) منذ القدم ولكن كانت اكثر حظا في توفر الامن والامان دون محليات ولاية الخرطوم التي طالتها ايدي الحرب المدمرة رغم ان محلية كرري بها اكبر منطقة عسكرية تابعة للقوات المسلحة حيث تمثل منطقة وادي سيدنا مقرا لانطلاق حركة الطيران الحربي الذي اسهم في حسم المعارك العسكرية وكذلك رغم تحديات وجود معسكر سركاب التابع لمليشيا الغاشمة، فقد كانت المواجهات صعبة وكبرى في بداية المعارك التي شكلت مهددا أمنيا خطيرا في فصول المعركة، ولكن بفضل الطيران الحربي تساقط الالاف من قوات العدو..

هل أسهم صمود المحلية في تقديم الخدمات والاسناد المدني في دعم عمليات وخطط المعركة العسكرية التي توجت بالنصر وتحرير كل شبر من كامل الولاية ؟..

نعم بالتاكيد ساهمت محلية كرري ومواطنيها في دعم الخطط العسكرية وذلك باستضافة حكومة الولاية التي أخذت على عاتقها تقديم الخدمات والاسناد المدني إلى ان استقرت المنطقة امنيا ودعمت مسارات وعمليات وخطط معركة الكرامة التي توجت بالنصر وتحرير كل شبر من ولاية الخرطوم. فقد كانت خطة الصمود لحكومة الخرطوم من داخل محلية كرري دور كبير في قصر مدة الحرب مما جعل المحلية اكثر امانا ومن محلية كرري تم اعلان مشروع اعادة الاعمار والتنمية ودفع عجلة الانتاج في باقي المحليات المحررة وخاصة ان محلية كرري كانت تنعم بالمشاريع الزراعية المنتجة والحركة التجارية النشطة وملتقى طرق للعبور من ولايات الحرب إلى الولايات الآمنة..

هل تاثرت الملفات والمستندات او المباني بالرئاسة والوحدات الادارية التابعة للمحلية ؟..

حقيقة تاثرت رئاسة المحلية تأثير جزئي طفيف اثناء فترة الحرب نتيجة القصف المتكرر من قبل المليشيا المتمردة من داخل معسكر سركاب الذي تمكنت القوات المسلحة من دحر المليشيا المتمردة منه وبحمد الله تمت المعالجات العمرانية العاجلة لمبني المحلية وسحب كافة المستندات وملفات العاملين من مقر المحلية وحفظها في مكان آمن. وقد قامت الجهات المختصة بالمحلية باجراءات الحصر لمعرفة حجم الاضرار التي لحقت بخزائن المحلية التي تعرضت للكسر والنهب وسرقة الاموال من البنوك ومكاتب الصراف الآلي بكرري. ولكن بحمد الله تمت السيطرة الكاملة للقوات المسلحة على رئاسة محلية كرري في وقت مبكر وتحرير المناطق التي تاثرت بالحرب دون خسائر كبيرة مقارنة مع باقي محليات الولاية..

كيف ادارت المحلية ملف الوافدين من ولاية الخرطوم والولايات الاخرى ؟..

كان لابد من وضع تخطيط عاجل لاستيعاب اعداد الوافدين علي المحلية تمت استضافتهم في ( 205 ) مركز إيواء وفتح عدد كبير من التكايا وتقديم الدعم العيني والنقدي لهم مع توفر الامن والسلام للأسر وذلك بمشاركة متعاظمة من وزارة التنمية الاجتماعية ولاية الخرطوم وبرعاية كريمة من الاستاذ صديق فريني وزير التنمية الاجتماعية تم ادارة الملف بتقديم كافة الخدمات من مراكز ايواء بالمدارس واستضافة بمنازل بعض الاسر بالمحلية بجانب تقديم العلاج والكساء وتفعيل دور التكايا والمسئولية المجتمعية من اهالي المنطقة والمنظمات الطوعية الوطنية التي ساهمت في تقديم العلاج والدعم اللوجستي والعلاج النفسي والارشاد الاجتماعي ببعض القضايا التي خلفتها الحرب واستهدفت المجتمع ومبادئه وترابطه وعلاقاته فكان لابد من جرعات توعية اجتماعية حتيدى تم تجاوز حركة النزوح والهجرة الي محلية كرري بحثا عن الامن والامان بجانب فتح مراكز تقديم الخدمات لمواطني ولايتي الخرطوم والجزيرة..

ماذا قدمت محلية كرري لإسناد حكومة الولاية أثناء وجودها في الريف الشمالي المحلية ؟..

منذ أن قرر والي ولاية الخرطوم الاستاذ احمد عثمان حمزة تسيير حكومة ولاية الخرطوم من محلية كرري كانت أجهزة المحلية حاضرة لتسخير الإمكانيات الإدارية واللوجستية لانتقال مقر حكومة ولاية الخرطوم الي الرد الريف الشمالي بمحلية كرري واسطاعت الأجهزة تسيير كامل ملفات مجلس الوزراء من الريف الشمالي لمحلية كرري وامدرمان حتي صدور قرار من حكومة الولاية بعد استباب الامن بعودة المؤسسات الحكومية الى رئاسة مبانيها بمدن العاصمة الخرطوم وقرار افتتاح المدارس بولاية الخرطوم، وقد كان حجم التحدى في تنفيذ القرارت التي تهدف الي اعادة الاعمار وتعافي ولاية الخرطوم بعد التحرير الكامل، فقد ابدرت المحلية مشروع العودة الطوعية وترحيل مراكز الايواء وفتح مدارس المحلية وفق توجيهات حكومة الولاية لانعقاد امتحانات الشهادة السودانية والابتدائية والمتوسطة للدفعة العالقة 2032م..

محلية كرري لم تتوقف عن الانتاج اثناء طوال فترة الحرب.. وضح لنا الاسباب ؟..

حقيقة لقد اسهم الامن الذي تميزت به المحلية في توفير واستقرار الخدمات وسهولة الحصول على العلاج وتقديم كافة الخدمات للمشاريع الزراعية والانتاجية الكبرى من مصانع ومزارع ومراعي بالريف الشمالي كرري مما اسهم بطريقة مباشرة في ان جعل محلية المحلية قبلة الانتاج وانتقال النشاط الزراعي والتجاري، وفي هذا الخصوص نثمن جهود حكومة الولاية في اعادة الخدمات لمحلية كرري اثناء وبعد الحرب..

كرري ارض الصمود وام المعارك كيف اسهمت في دعم معركة الكرامة ؟..

معروف عن بطولات مواطني واهالي وقبائل محلية كرري البسالة والكرم والشجاعة وحب الوطنية فقد ساندت المحلية القوات المسلحة بعدة طرق ترفد وتعزز دور الجيش ووقوف شعبه حوله ونصرته وتلبية النداء لفتح معسكرات التدريب وحملة الاستنفار والتعبئة وحمل السلاح لكل قادر من ابناء المحلية حكومة ومواطنين للزود عن العرض والوطن ودحر المليشيا الغاشمة وقد بلغ عدد المستنفرين بمحلية كرري حوالي ( 30 ) الف مستنفر انخرطوا في الصفوف الامامية لخطوط النار وخاضوا اشرس المعارك العسكرية بكل جسارة سندا ودعما للقوات المسلحة فمنهم من استشهد في سبيل الله ومنهم من عاد في تامين وحراسة المحلية..

هل كانت بيئة العمل مهيئة بالمحلية لاستقبال العاملين العائدين بعد انتهاء الاجازة المفتوحة ؟..

لم يتوقف دولاب العمل بمحلية كرري في فترة الحرب بل كان الاداء العاملين مستمر بنسبة بلغت ( 85%)، وانفاذا لقرار مجلس حكومة الولاية بقطع الاجازة المفتوحة للعاملين بوحدات ومؤسسات حكومة الولاية تم استيعاب العائدين بعد يوم 15 يونيو لتكملة اجراءات العمل المطلوبة واصبحت المحلية تعمل بكل طاقتها في تقديم الخدمات للمواطنين..

محلية كرري النبض المحرك لمشروع اعادة الاعمار والتنمية.. كيف تم ذلك ؟..

نسبة للامان الذي تميزت به كرري فقد اصبحت المحلية مقرا لحكومة الولاية وبعض مؤسسات الدولة الاتحادية التي اسهمت بوجود مؤسساتها في اعادة الاعمار والتنمية العمرانية حيث انطلق منها بداية مشروع اعادة الاعمار والتنمية بكل من المناطق التي تم تحريرها فا نطلقت مسيرة الاعمار في كافة المجالات وكانت الاولوية لمجال اصحاح البيئة وتقديم الخدمات الصحة الأولية بالمراكز الصحية والمستشفيات الحضرية والريفية، فقد قام والي ولاية الخرطوم الاستاذ احمد عثمان حمزة بجهود تنسيقية جبارة في صيانة واعادة تشغيل المستشفيات منها مستشفي الوالدين والنو والسعودى وتوسعة واجهات مستشفي السروراب وصيانة المراكز الصحية ومراكز غسيل الكلى وفي هذا الصدد نشكر حكومة الولاية فيما قدمته من معالجات في مجال الخدمات خاصة في مجال التعليم بالمرحلة الابتدائية والمتوسطة والآن تستقبل المحلية الجالسين لامتحانات الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2024م. اما في مجال المراعي والسهول والاراضي الزراعية الخصبة فقد ازداد حجم الانتاج بعد عودة الوافدين الي المحلية وساهموا في الزراعة ومنتجات الالبان ومد السوق المركزي وسوق صابرين بالخضر والفاكهة، بجانب توفير الامن من خلال الحملات الامنية ومتابعة لجنة امن الولاية والمحلية لضبط والقبض علي المجرمين والمتفلتين والمتعاملين مع المليشيا المتنردة وتجفيف منابع الظواهر السالبة في سوق صابرين. اما علي المستوي الاجتماعي فقد قامت وزارة التنمية الاجتماعية بالولاية بمساعي اجتماعية كبرى هدفت الى اعادة تنمية النسيج الاجتماعي وتخفيف آثار الحرب علي المجتمع وتقديم الدعم اللوجستي ومساهمة المنظمات في توفير الطعام وتوزيع الاغاثة علي الاسر التي تضررت بفعل الحرب وايضا تقديم الخدمات للتجار والموردين علي حد سواء. فقد قامت حكومة الولاية بجهود كبرى في قطاع المياه بالتنسيق مع هيئة مياه ولاية الخرطوم في توفير الامداد المائي باستجلاب عدد ثلاثة محولات كبري لمحطة المنارة في حالة انقطاع التيار الكهربائي وتوفير عدد ( 20 ) برميل جازولين في اليوم من داخل محلية كرري لتشغيله، وايضا تم شراء موتورات وتوفير مصادر للطاقة الشمسية لتشغيل الآبار التي كانت متوقفة منذ سنوات. ولكن بفعل جرائم المليشيا في تخريب مصادر الطاقة الكهربائية وانقطاع المياه. بجانب اعادة تنظيم الاسواق وازالة المخالفات والعرض الخارجي وتطبيق قوانين الحكم المحلي رغم اكتظاظ الاسواق الا اننا نرى ان المحلية نجحت في تحقيق اهداف ازالة المخالفات بكرري..

الخريف على الابواب ؟..

شكلت المحلية لجنة طوارئ الخريف التي تتكون من جهات الاختصاص للاستعداد لفصل الخريف وقد استبقت المحلية ذلك بإجراء صيانة لكافة الاليات التي تعمل في فتح الطرق بجانب فتح مسارات التصريف بالميادين و تطهير مصارف مياه الامطار وهي من اختصاصات العمل بالمحلية، ثم قامت هيئة الطرق والجسور بالتعاقدات لنظافة وتطهير المصارف الكبرى وجاري العمل فيها لاستيعاب معدلات الامطار وتصريف السيول ومعالجة مناطق هشاشة فيضان نهر النيل..

رسائل في بريد من تضعها ؟..

الرسالة الاولى: في بريد القوات المسلحة التي كانت دوما علي الموعد ونحي كل القادة والضابط والصف والجنود ، والقوات النظامية الاخرى التي كانت خير سند وداعم في حرب الكرامة، وحقيقة الجيش السوداني خاض حرب المدن بكل جدارة واحترافية وحقق النصر الكبير المؤزر واعاد الاطمئنان للشعب السوداني وكنا على ذلك من المشاهدين. كما ندعو بالرحمة والمغفرة والقبول للشهداء ونتمني عاجل الشفاء للمصابين والجرحي وأن يرد الأسرى والمختطفين والمفقودين إلى أهلهم سالمين معافين..

الرسالة الثانية: في بريد مواطني ولاية الخرطوم عموم ومحلية كرري على وجه الخصوص. ورسالة شكر وتقدير لجهودهم الكبيرة وصبرهم، فقد كان لوقفة المواطنين جنبا إلى جنب مع قواتنا المسلحة سندا وتعزيزا وتشجيعا ودعما متواصلا حتي ما بعد النصر، هذا إلى جانب احياء قيم التكافل المجتمعي تجاه كل الوافدين إلى المحلية واعلاء قيم الترابط اثناء الازمات والحرب بان اكرموا الضيوف وفتحوا منازلهم لكل وافد وكانوا خير معين لكل نازح بسبب الحرب وتقديم الطعام والرعاية من خلال مبادارت التكايا وتسيير القوافل الغذائية ومساندة القوات المسلحة بالدفع بابنائهم للانضمام في صفوف الاستنفار وحماية الاوطان ونعزي كل اسرة قدمت شهيدا للوطن..