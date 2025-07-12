القوة المشتركة تحذر من انتحال صفتها وترويع المواطنين في الخرطوم

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تحذر القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح بمحور العاصمة القومية جميع المواطنين من انتحال صفتها واستخدام اسمها في ارتكاب أعمال النهب والسرقة وترويع الآمنين داخل ولاية الخرطوم.
وأكدت القوة المشتركة في بيان تحذيري أن استخباراتها تمكنت من ضبط ثلاثة أفراد ينتحلون صفة عناصرها، وهم أ/ ع/ وك/ع/و م /ع و ع/ع/ وقد تم تسليمهم إلى استخبارات القوات المسلحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وشددت القوة المشتركة على أن أي أعمال نهب أو سرقة أو إرهاب ضد المواطنين لا تمثلها ولا تتوافق مع المبادئ والأهداف التي تأسست عليها قوى الكفاح المسلح. وأكدت أن هدفها هو حماية الوطن وصون كرامة المواطنين والدفاع عن كل شبر من أرض السودان ، وستواصل أداء مهامها وفقاً للواجب الوطني ، والمبادئ الثابتة.
ودعت المواطنين إلى توخي الحذر والإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات أو انتهاكات ترتكب باسم القوة المشتركة، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي محاولات لزعزعة الأمن أو تقويض السلم الاجتماعي.
وختمت البيان بدعوة المواطنين للعمل معًا من أجل وطن آمن ومستقر.
سونا
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
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