الكشف عن كواليس تصوير «الكبير أوي» أثناء خلاف بيومي فؤاد ومحمد سلام

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تحدث المخرج أحمد الجندي عن كواليس التعامل مع الفنان بيومي فؤاد والفنان محمد سلام في كواليس تصوير مسلسل «الكبير أوي»، بسبب الخلاف بينهما حينها.
وقال أحمد الجندي خلال تصريحات في راديو «إنرجي»: «الاتنين قريبين جدا عائليا وإحنا عشرة من طير أنت، وبعده بسنة الكبير ونجحنا مع بعض.. الموضوع كان ممكن يخلص أبسط من كده بكتير لكن اللي الموضوع بس اللي حصل حواليه ولع الدنيا وبوظها حاجات كتير والدنيا تاهت».
أضاف: «وقت تصوير الكبير أوي فصلنا المشاهد.. كانت مرحلة كلها كانت تخبط وقولت لده أنت صح وغلط في حاجات والعكس».
مسلسل الكبير أوي الجزء الأخير من إخراج وتأليف أحمد الجندي وبطولة أحمد مكي ورحمة أحمد ومصطفي غريب ومحمد سلام وبيومي فؤاد، أما الأجزاء الأولي فكانت البطولة لمحمد شاهين وهشام إسماعيل ودنيا سمير غانم.
المصري اليوم
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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