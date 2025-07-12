شارع الحرية بالخرطوم .. أكثر من 80 تاجراً يستعدون لاستئناف العمل

الخرطوم قال رئيس لجنة المحال التجارية بشارع “الحرية” بالسوق العربي الحارث علي إن أكثر من 80 تاجراً يستعدون لاستئناف العمل بعد اكتمال الترتيبات وبدء وصول البضائع. الجزيرة – السودان

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