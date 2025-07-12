انفجار صامت في مدريد.. مبابي “متهم” بإطفاء بريق فينيسيوس

عاد الجدل حول مستقبل البرازيلي فينيسيوس جونيور داخل ريال مدريد، بعدما أثبتت الخسارة القاسية 4-0 أمام باريس سان جيرمان مجددًا أن انسجامه مع الفرنسي كيليان مبابي داخل الملعب لا يزال محلّ شك، ما دفع وسائل الإعلام إلى التساؤل عن إمكانية استمرار هذا الثنائي سويًا في الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وودع ريال مدريد منافسات كأس العالم للأندية بخسارته برباعية نظيفة أمام باريس سان جيرمان في نصف النهائي.

وأفادت صحيفة “آس” الإسبانية، أن فينيسيوس أغلق باب الرحيل عن ريال مدريد نهائيًا، مؤكدًا تمسكه بالبقاء داخل النادي العاصمي الذي انضم إليه عام 2018 قادمًا من فلامنغو مقابل 45 مليون يورو.

وأضاف التقرير: ورغم كل ذلك، ازدادت الشكوك حول مستقبل فينيسيوس بعد “الانهيار” أمام باريس سان جيرمان، إذ أكدت المباراة مرة أخرى عدم انسجامه داخل الملعب مع زميله مبابي، ما أعاد فتح باب الشائعات بشأن مستقبله داخل النادي العاصمي.

وخلال سبع سنوات، خاض فينيسيوس 322 مباراة بقميص الفريق العاصمي، سجل خلالها 106 أهداف وصنع 75، وتوج بـ12 لقبًا أبرزها دوري أبطال أوروبا مرتين أمام ليفربول وبوروسيا دورتموند، إلى جانب ثلاث بطولات في الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا.

وفاز اللاعب البرازيلي مؤخراً بجائزة الأفضل من فيفا بعدما خسر جائزة الكرة الذهبية من فرانس فوتبول لصالح الإسباني رودري لاعب مانشستر سيتي.

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