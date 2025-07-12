وزير الصحة يعلن إصابته بكسر في الساق ويقرّر السفر إلى لندن لاستكمال الفحوصات

وزير الصحة معز عمر بخيت يعلن إصابته بكسر في الساق وانفصال في مفصل الكاحل بسبب تعثّره وسقوطه على عتبات أسمنتية خلال وصوله إلى النادي السوداني في البحرين، لحضور حفل نظّمه أبناء الجالية السودانية بالمملكة لوداعه، ويؤكد تثبيت الكسر وإعادة المفصل إلى مكانه، ويقرّر السفر إلى لندن لاستكمال الفحوصات وتقييم الحالة ومتابعة العلاج.

الجزيرة

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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