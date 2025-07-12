شريحة تحمي مرضى السكري من الانخفاض المفاجئ

طور مهندسون من معهد ماساتشوستس الأمريكي للتكنولوجيا شريحة طبية ذكية لحماية مرضى السكري من النوع الأول من خطر انخفاض سكر الدم المفاجئ، خاصة أثناء النوم أو قيادة السيارة أو في حالات العجز عن الحقن الذاتي.

الشريحة بحجم قطعة نقدية صغيرة، تُزرع تحت الجلد وتُطلق جرعة من الجلوكاجون «هرمون يعيد رفع مستوى السكر في الدم» عند رصد انخفاض حاد.

يعتمد تصميم الشريحة على خزان دواء صغير مصنوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، ومختوم بسبيكة من النيكل والتيتانيوم تستجيب للحرارة. وعند انخفاض سكر الدم المفاجئ، تطلق السبيكة الجلوكاجون على شكل مسحوق مستقر طويل الأمد، بدلاً من الشكل السائل الذي يفسد سريعاً.

وأظهرت التجارب على الفئران المصابة بالسكري فاعلية الجهاز، حيث استقرت مستويات السكر خلال 10 دقائق من التفعيل. كما اختُبرت الشريحة باستخدام مسحوق الأدرينالين، ما يفتح الباب أمام استخدامها في حالات النوبات القلبية أيضاً أو الحساسية المفرطة.الباحثون أكدوا أن التقنية تمهد الطريق نحو أنظمة علاجية ذكية ومتصلة يمكنها التفاعل تلقائياً مع تغيرات الجسم، ما يُعزز الأمان والاستجابة السريعة في الظروف الطارئة.

صحيفة الخليج