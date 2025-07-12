مدير عام قوات الشرطة يشهد افتتاح أقسام جديدة بمستشفى الشرطة ببورتسودان

شهد الفريق اول شرطة حقوقي خالد حسان محي الدين، مدير عام قوات الشرطة، إلى جانب ممثل وكيل وزارة الصحة الاتحادية الدكتور عصمت مصطفى، ظهر اليوم افتتاح قسم الأشعة والتصوير الطبي، و وحدة تفتيت حصاوي الكلى والمسالك البولية بمستشفى الشرطة بمدينة بورتسودان، في حدث حظي بحضور رفيع المستوى، يجسد التزام الدولة بتعزيز الخدمات الصحية التخصصية داخل السودان. وذلك تأكيداً على التنسيق بين الجهات الصحية والأمنية لتوفير أفضل سبل الرعاية للمواطنين ومنسوبي الشرطة على حد سواء.

حيث أصبح المستشفى يقدم خدمات طبية نوعية ، مثل الأشعة المقطعية وتقنيات حديثة لتفتيت الحصاوي، ما يمثّل نقلة حقيقية في توطين العلاج ويقلل الحاجة إلى تحويل المرضى لمراكز خارج الولاية.

و أُشاد ممثل وكيل وزارة الصحة الاتحادية د. عصمت مصطفى بسرعة استجابة المستشفى للحالات الطارئة وقدرته المتنامية على تلبية الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية المتخصصة، بفضل تجهيزاته الحديثة وكوادره المؤهلة.

و أكد الدكتور عصمت أن وزارة الصحة الاتحادية تولي أهمية قصوى لتوفير الخدمة العلاجية عبر المستشفيات المدنية والعسكرية في مختلف أنحاء البلاد، مشيدا بما تشهده مستشفى الشرطة من تطور ملحوظ يعكس جدية العمل وفعالية التنسيق بين أجهزة الدولة.

وهذا الإنجاز يعزز من مكانة بورتسودان كمركز صحي محوري في شرق السودان، ويفتح آفاقاً جديدة أمام تطوير القطاع الطبي في البلاد.

سونا