إكتمال تشغيل 12 مركزاً لغسيل الكلى بالجزيرة

أعلنت الإدارة العامة لمراكز غسيل الكلى بولاية الجزيرة عن اكتمال تشغيل 12 مركزاً لغسيل الكلى من جملة 19 مركزاً موزعة في جميع محليات الولاية. وكشف الدكتور الصادق التجاني مدير إدارة مراكز غسيل الكلى بالولاية في تصريح لسونا عن الترتيبات الجارية لإدخال مراكز غسيل الكلى بجياد والمعيلق وأبو عشر والهلالية ورفاعة والحوش والحاجة ثريا بمدني . حيث بدأت صيانة الماكينات ووحدات معالجة المياه والمطالبة بتوفير التسيير اللازم للمراكز وتنفيذ تركيب وحدات الطاقة الشمسية في جميع المراكز بالولاية تدريجياً. سونا

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