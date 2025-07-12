القبض على المتهمين في واقعة التعدي على أجنبي وسرقة مسكنه بالقاهرة

كشفت وزارة الداخلية عن ملابسات واقعة التعدى بالضرب على أحد الأشخاص «يحمل جنسية إحدى الدول» وسرقة مسكنه بالقاهرة، وضبط مرتكبى الواقعة.

وقالت الداخلية في بيان، اليوم الجمعة: «إنه في إطار كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص (يحمل جنسية إحدى الدول) مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، مشيرا إلى إقدام مجهولين بالتعدى عليه بالضرب داخل مسكنه وسرقة حقيبة بداخلها مبالغ مالية «عملات محلية وأجنبية، 2 هاتف محمول – جواز سفر- بعض متعلقاته» ولاذا بالفرار».

وأوضحت الداخلية: أنه بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة «شخصين، سيدة»، لها معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة القليوبية، وبحوزتهم (هاتف محمول- مبلغ مالى، عملات أجنبية».

وتابعت: أنه بمواجهة المتهمين أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط متحصلات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية.

المصري اليوم