كنانة تحتضر .. وحتي لا يبكي الشعب السوداني كله علي وفاة أهم وأضخم المشاريع التنموية والاقتصادية بالبلاد .. فإن واجب اللحظة أن يتدخل مجلس السيادة برئاسة الفريق البرهان .. ومجلس الوزراء بقيادة الدكتور كامل إدريس وجهاز المخابرات ووزارتي المالية والصناعة.. واجب اللحظة أن يتدخل هؤلاء جميعاً لإنقاذ كنانة قبل أن نجلس جميعاً علي رماد الحريق ..

■ كنانة ليست مجرد شركة أو مصنع لإنتاج السكر والإيثانول .. كنانة حياة كاملة وإمتداد لتجربة قوامها الإنسان العامل من ناحية وقصب السكر من ناحية أخري .. عندما تصل خيوط الإهمال إلي هذين العنصرين فإن الكارثة ستحل بحق..

■ قصب السكر في كنانة عاني ويعاني العطش لأول مرة في تاريخ كنانة .. والسبب قصور إداري من الطاقم القيادي للشركة وعلي رأسه العضو المنتدب ونائبه المقيمان منذ أيام الحرب الأولي في دولة الإمارات .. والضلع الثالث نائب العضو المنتدب بالموقع وهو رجل خلوق وسوداني ودبلد .. لكن المشاريع والمؤسسات الكبيرة مثل كنانة لاتتم إدارتها بطريقة شيوخ العرب والقبائل .. هذه مؤسسة تقوم إدارتها علي المواقيت وهي سلسلة طويلة ومضبوطة تسابق الزمن حتي لايتأثر عصير القصب .. وبسبب هذا الإهمال والتراخي شبه المتعمد سجّلت كنانة أقل إنتاجية طوال تاريخها في الموسم الماضي بواقع 125 ألف طن (فقط2600000 جوال) ..

■ هذا التراجع المريع في الإنتاجية تقف خلفه أسباب تحتاج إلي تحقيق وتدقيق لتقديم المقصرين إلي مساءلة .. لأول مرة في تاريخها واجهت شركة سكر كنانة وتواجه حتي الآن مشاكل في الإسبيرات وقطع الغيار والأسمدة .. إسبيرات مضروبة وأسمدة غير فعالة ومبيدات زادت من تكاثر الحشائش الضارة ..يحدث هذا وسط أحاديث علنية في مجالس كنانة عن صفقات مريبة في إستيراد الأسمدة والمبيدات ومدخلات الإنتاج وهو أمر مؤسف يتم تداوله علناً لأول مرة في كنانة ..

■ من الأخبار الموجعة في كنانة أن عدداً كبيراً من الكفاءات المشهود لها بالخبرة والدربة وسنوات الإخلاص لهذا الصرح قد غادرت كنانة تبحث عن ملاذات آمنة لأسرها وأطفالها يحدث هذا وسط تراجع مخيف للخدمات التي كانت توفرها الشركة للموظفين والفنيين والعاملين .. من يصدق أن العاملين بالشركة يسعون منذ عامين لتوفير فقط2جوال ذرة لكل عامل ولم يحصلوا عليه حتي اللحظة ..

■ ( تراكمات) عديدة قادت وتقود الآن إلي إضعاف ولاء الموظفين والعاملين لكنانة .. ماذا سيتبقي إذن لكنانة إن طال الإهمال المقصود الإنسان .. وقصب السكر؟!

■ الحلول العاجلة أن تتم إقالة الطاقم القيادي بكنانة حتي يتمكن السودان من إنقاذ مايمكن إنقاذه .. هنالك تدابير فنية وقانونية ومبررات اقتصادية تعرف الأجهزة المختصة كيف تطرحها بين يدي المساهمين والمستثمرين الأجانب حتي لاينهار أحد أكثر مشاريع الشراكة الذكية نجاحاً في أفريقيا وبلاد العرب ..

■ أنقذوا كنانة ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد