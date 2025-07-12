ردت الفنانة السودانية, الشهيرة إيمان الشريف, في بث مباشر لها عبر إحدى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي على أسئلة الجمهور. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الشريف, ردت على أسئلة المتابعين فيما يتعلق بغيرة زوجها العازف “إيهاب”, عليها. وقالت الفنانة الشهيرة في ردها على الجمهور: (نعم زوجي بغير على لكن ما الغيرة الممكن تعطل مسيرتي والحاجة دي بفتخر بيها شديد). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. الفنانة إيمان الشريف تتحدث عن “غيرة” زوجها عليها: (ما الغيرة الممكن تعطل مسيرتي والحاجة دي بفتخر بيها شديد) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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