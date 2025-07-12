حظي مقطع فيديو متداول على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, بإعجاب كبير من جمهور ومتابعي الصفحات التي قامت بنشره. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر شابين مصريين, يمازحان طفل سوداني, ويضحكان معه أثناء جلوسهما داخل عربية “المترو”. الفيديو حصد آلاف الإعجابات بعد ساعات قليلة من نشره على السوشيال ميديا وسط تعليقات مشيدة بالروح الجميلة للشباب المصريين, وكتب أحد المعلقين: (لا تلمونا في حب الشعب المصري بعد هذا المقطع). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. شباب مصريون يمازحون طفل سوداني داخل “االمترو” وضحكون معه والجمهور: (لا تلمونا في حب الشعب المصري بعد هذا المقطع) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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