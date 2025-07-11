الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة: جواز السفر الإلكتروني السوداني غير قابل للتزوير

تداول عدد من الناشطين عبر منصات التواصل الاجتماعي تقارير تشير إلى ضبط شبكة تعمل على تزوير جواز السفر السوداني بإشتراك بعض منسوبي الادارة العامة للجوازات وتود رئاسة قوات الشرطة توضيح الحقائق الاتية:-

ما تم تداوله منافٍ للحقيقة ولا يمت لها بصلة حيث أن جواز السفر الإلكتروني السوداني غير قابل للتزوير بفضل المميزات التأمينية العالية والنظام التقني المحكم الذي أكسبه سمعة إقليمية كبيرة يتقدم بها على كثير من الدول وكذلك في أنظمة التأشيرات والأجانب وحركة السفر وكافة النظم التي تمتلكها الإدارة

تمكنت قوات الشرطة بمعاونة الأجهزة الأمنية ومن خلال الرصد والمتابعة من توقيف شبكة تعمل على تزوير إجراءات الأجانب وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المتورطين وفتح بلاغات جنائية بإسم الإدارة العامة للجوازات وتسليمهم للنيابة لإستكمال التحريات.

كل من يمتلك دليلاً على اي واقعة تزوير لجواز السفر الالكتروني عليه التوجه الى أقرب نيابة بالاختصاص

تؤكد رئاسة قوات الشرطة أنها لا تتهاون في تطبيق القانون وإتخاذ الاجراءات المنصوص عليها ضد كل من يثبت تورطه في إرتكاب اي جريمة من الجرائم سواءً من المنتسبين لقوات الشرطة أو من خارجها. رئاسة قوات الشرطة هيئة التوجيه والخدمات الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة