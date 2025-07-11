المباحث الجنائية المركزية ولاية الخرطوم توقف عدد من المتهمين بجرائم النهب بمحلية كرري

تمكنت إدارة المباحث الجنائية المركزية ولاية الخرطوم عبر شعبتي كرري ومكافحة سرقة السيارات من القبض على معتادى إجرام بناءا على توفر معلومات بأن هناك أشخاص من معتادي الإجرام يقومون بنهب المواطنين وترويعهم تم تكوين فريق ميداني باشراف رئيس الشعبة حيث تم القبض على المعتاد (ع س ر ) وبإخضاعه للتحري تأكد مشاركته في عدد من بلاغات النهب تم الاتصال بعدد من الشاكين وحضروا وتعرفوا عليه كما تم توقيف المعتاد.

(و .ا .ي ) والمعتاد (س. م. ا ) يقودان ركشة بدون لوحات يحملان بندقية كلاشنكوف وبالتحري معهما إتضح أن هناك عدد6 بلاغات في مواجهتهما تحت المادة 175 ق ج والمادة 176ق ج باستخدام السلاح الناري تم الاتصال بالشاكين حيث حضروا وتعرفوا علي المتهمين كما تم ضبط عدد (2) دراجة نارية دون أوراق وعدد (2)مركبة دون أوراق تثبت ملكيتها ،وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة بأن الحملات وجدت رضا وإستحسان من المواطنين وسوف تتواصل بصورة راتبة.

المكتب الصحفي للشرطة