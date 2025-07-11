فيتينيا: الفوز على ريال مدريد برباعية لا يعني نهاية أسطورته

قال البرتغالي فيتينيا، لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي، إن فوز فريقه على ريال مدريد الإسباني برباعية نظيفة في قبل نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، لا يعني نهاية عصر الفريق الإسباني وبداية سطوع نجم فريقه.

وسيلتقي باريس سان جيرمان مع تشيلسي الإنجليزي في نهائي مونديال الأندية يوم 13 من يوليو / تموز الجاري، حيث كان الأخير قد تأهل للنهائي بفوزه على فلومينينسي البرازيلي 2/صفر في قبل النهائي.

وأضاف اللاعب البرتغالي في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الدولي (فيفا)، اليوم الخميس: “نحن لا نرى الأمر بهذه الطريقة بالضرورة. لقد فزنا بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى فقط، وريال مدريد يبقى ريال مدريد.”

وأضاف: “لكننا راضون جدًا عن أدائنا. أعتقد أننا سيطرنا تمامًا على المباراة، وكان بإمكاننا الفوز بفارق أكبر. نملك لاعبين مميزين على المستوى الفردي، لكن قوتنا الحقيقية هي في اللعب الجماعي، وهذه أكبر نقطة تفوّق لدينا.”

وتابع اللاعب البرتغالي: “الفوز بكأس العالم للأندية سيعني لنا الكثير، ليس فقط لأنها بطولة كبيرة، بل لأنها ستجعلنا نُتوَّج بكل الألقاب هذا الموسم. سيكون ذلك أمرًا تاريخيًا، ولا يمكن أن نُفوّت هذه الفرصة.”

من جانبه أشاد سيني مايولو، لاعب الفريق الفرنسي، بالمدرب الإسباني لويس إنريكي، والذي قاد الفريق لتحقيق اللقب الأوروبي الذي طال انتظاره، وواصل تألقه في مونديال الأندية.

وقال مايولو: “مدربنا زرع فينا عقلية الفوز طوال الموسم. هو من وضع الأساس، والآن أصبحت هذه الروح جزءًا من هوية الفريق، رغم أن كل واحد منا كان يملك أصلًا الرغبة في الفوز بكل شيء.”

جريدة الرياض