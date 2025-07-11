تمكين الالاف من الأبناء للنزول لامتحانات الشهادة السودانية بمدينة الدلنج هذا العام

الشكر للإخوة بوزارة التربية والتعليم الاتحادية وللقوات المسلحة بالهجانة والموطنين في كادقلي والدلنج والكرقل والسماسم لإصرارهم وجهودهم لتمكين الالاف من الأبناء للنزول لامتحانات الشهادة السودانية بمدينة الدلنج هذا العام، فقد حرم أبناءنا في الفترة الماضية بسبب حصار الحركة وقطع الطريق بين الدلنج وكادقلي بسببها، الحمدلله قدم اهلنا التضحيات بالأرواح والأموال تقبله الله منهم وتمكنوا بقيادة رشيدة اللواء فيصل السائر والعميد الذاكي والمبادرون في مختلف المستويات سيما مبادرة عمنا حسن البيه كاروري، اصرارنا على استمرارية التعليم مهرها كان غالي ، الشكر لحكومة الولاية والقيادة العليا للجيش لمتابعتها واشرافها على كل ذلك. مبارك اردول

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