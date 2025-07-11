مركز الملك سلمان للاغاثة يدشن معدات واجهزة لتأهيل مستشفى أمدرمان التعليمي

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دشنت السفارة السعودية بالتعاون مع مركز الملك سلمان لاعمال الاغاثة يوم الخميس ببورتسودان مشروع إعادة تأهيل مستشفى أمدرمان التعليمي والذي يأتي ضمن مشاريع إعادة تأهيل (7) مستشفيات حكومية في خمسة ولايات وهي المرحلة الثانية من مراحل إعادة تأهيل المستشفيات الحكومية بالسودان بالأجهزة والمعدات الطبية، وبتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية.
واعرب د. معتصم مصطفى وكيل وزارة الصحة المكلف عن شكر وتقدير السودان العميق للدعم المتواصل الذي ظلت تقدمه المملكة العربية السعودية للسودان وخاصة في المجال الصحي .
وأثنى على جهود حكومة خادم الحرمين وولي عهده والشعب السعودي ممثله في السفارة السعودية لتأهيل مستشفى امدرمان التعليمي والمستشفيات بالسودان تلبية للاحتياجات الصحية بالبلاد .
من جهته قال السفير السعودي علي بن حسن جعفر ان تدشين القافلة الطبية يشمل معدات واجهزة تغطي وحدات العناية المكثفة والطوارئ والاشعة والمناظير ، مبينا ان المرحلة الثانية من التدشين شملت (7) مستشفيات فى (5) ولايات هي الخرطوم والجزيرة والنيل الابيض والنيل الازرق وشمال كردفان .
من جانبه قال مدير مستشفى ام درمان التعليمي عبد المنعم علي، ان الدعم المقدم من مركز الملك سلمان لاعمال الاغاثة احدث نقلة نوعية في رعاية المرضى الصحية في التحاليل والعمليات الجراحية. وقدم الشكر لمركز الملك سلمان ومنظمة كفاءات الشريك الوطني.
سونا
اسماء عثمان
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