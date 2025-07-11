الحكم بالسجن لمدة عشر سنوات على متعاون مع مليشيا الدعم السريع المتمردة بود مدني

أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة، الخميس، حكما بالسجن لمدة عشرة سنوات (تعزيرا) في مواجهة المتهم (ا ب ي ) وذلك بعد ان إدانتهم في الدعوي الجنائبة بالرقم (91) للعام 2025م وذلك لمخالفته احكام المواد (26-50-51-186) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م تعديل 2020م معاونة القوات المتمردة في تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة والجرائم ضد الإنسانية . صدر الحكم في حضور محامي الدفاع وتولى الإتهام امام المحكمة وكيل ثاني النيابة مولانا جعفر الرشيد . سونا

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