الدفاع المدني يرحل طلاب الشهادة الثانوية بالخرطوم – صور

نفذت قوات الدفاع المدني بالخرطوم برنامج ترحيل طلاب الشهادة السودانية المؤجلة 2024م التي تاتي تحت رعاية مدير عام قوات الدفاع المدني الفريق شرطة حقوقي دكتور عثمان عطا مصطفي. تاتي هذه الخطوة مساهمة من الدفاع المدني في اطار الدور المجتمعي الكبير الذي تقوم به قوات الدفاع المدني في كافة انحاء الوطن للمساهمة في الجوانب المجتمعية التي تنعكس علي المجتمع بصورة ايجابيةحيث وجدت الخطوة اشادة كبيرة من الطلاب واسرهم الذين اشادوا بدور الدفاع المدني المقدر في ظل الظروف التي تمر بها البلاد وتقديمه التضحيات والشهداء في معركة الكرامة ودوره في العودة الامنه لمواطن الولاية. المكتب الصحفي للشرطة

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