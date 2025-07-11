رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعين وزراء بحكومة الامل وعودة دكتور جبريل وزيراً للمالية

أصدر رئيس الوزراء، بروفيسور كامل الطيب إدريس، قرارًا مساء الخميس ، بتعيين خمسة وزراء، في إطار استكمال عضوية مجلس الوزراء الإنتقالي ضمن حكومة الأمل على النحو التالي: – المهندس محمد كرتكيلا صالح وزير وزارة الحكم الإتحادي والتنمية الريفية. – الدكتور عبدالله محمد درف علي وزير وزارة العدل . – الدكتور جبريل إبراهيم محمد وزير وزارة المالية. – الأستاذة محاسن علي يعقوب وزير وزارة الصناعة والتجارة. – السيد بشير هارون عبد الكريم عبد الله وزير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. ووجه القرار وزارات الحكم الإتحادي والتنمية الريفية، والعدل، والمالية، والصناعة والتجارة، والشؤون الدينية والأوقاف، والموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، والجهات المعنية الأخرى، إتخاذ إجراءات تنفيذ القرار. سونا

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