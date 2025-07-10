غادة عبد الرازق تصدر بيانا بعد اتهامها بالنصب

أصدرت الفنانة غادة عبدالرازق، بيانًا صحفيًا للرد على اتهامها بالنصب من قبل شركة فرنسية.

جاء البيان الذي نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام كالاتي: «تهيب الفنانة غادة عبد الرازق بكافة الصحفيين المحترمين في تحري الدقة والحقيقة في نشر الأخبار التي لا تمت إلى الحقيقة بصلة ولا تستند لأي حقائق أو أحكام قضائية».

و أضافت: «وهي مجرد إدعاءات باطلة ليس لها دليل سوى أقوال إناس مغرضة راغبة في الشهرة وكذلك تشويه صورتها أمام جمهورها التي تجله وتقدره وتحترمه وإزاء الأخبار المتواترة التي من شأنها الإضرار بها كفنانة مصرية لها قيمتها».

واستكملت غادة عبدالرازق: «وحرصًا منها على مساحة الود والإحترام لكافة الصحفيين لذلك.. نرجو عدم نشر أخبار تشير إلى الفنانة دون دليل عليها وإلا سوف نضطر لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه من يقوم بنشر أو تداول أي أخبار خاصة بها».واشار البيان: «وعليه فقد تم تكليف مكتب المستشار القانوني ياسر قنطوش المحامي بالنقض بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه من قام بنشر أي أخبار تتعلق بالفنانة سواء داخل جمهورية مصر العربية أو في فرنسا دون مستند أو دليل،مع خالص تحياتي لكافة السادة الصحفيين والعاملين بالمجال الإعلامي.. والله ولي التوفيق».

صدى البلد