عودة 1.7 مليون نازح ولاجئ إلى ديارهم في السودان

كشفت منظمة الهجرة الدولية ومفوضية شؤون اللاجئين عن عودة أكثر من 1.7 مليون نازح ولاجئ إلى ديارهم في السودان. انخفض عدد النازحين داخليًا بنسبة 13% مقارنة بالعدد الأعلى المسجل في يناير السابق، حيث يبلغ عددهم الآن حوالي 10.065.329 نازحًا.

أرجعت المنظمة انخفاض أعداد النازحين إلى زيادة حركة العودة، خاصة إلى الخرطوم وسنار والجزيرة. وأشارت إلى أن 50% من النازحين يعتبرون أطفالًا دون سن الـ 18 عامًا. في المقابل، ارتفع عدد السودانيين الذين عبروا الحدود إلى الدول المجاورة بحثًا عن الأمان إلى 4.238.848 فردًا.

عاد 84.777 شخصًا من مصر إلى البلاد، فيما وفد 159.239 شخصًا إلى السودان من جنوب السودان، منهم 110.307 عائدًا سودانيًا والبقية لاجئون من رعايا الدولة المجاورة.

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